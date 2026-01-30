Exposition estivale de l’Atelier d’Agnès

1 Rue Lansyer Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Exposition de peinture sur le thème suivant Fenêtre regard intérieur et extérieur .

Exposition de peinture sur le thème suivant Fenêtre regard intérieur et extérieur . .

1 Rue Lansyer Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 71 37 25

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English :

Painting exhibition on the theme of Windows: inside and out .

L’événement Exposition estivale de l’Atelier d’Agnès Loches a été mis à jour le 2026-03-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire