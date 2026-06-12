Exposition et conférence De la ferme gauloise à la villa romaine, en Mâconnais Vignerons des Terres Secrètes Prissé lundi 22 juin 2026.

Prissé

Exposition et conférence De la ferme gauloise à la villa romaine, en Mâconnais

Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 14:00:00

fin : 2026-09-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Plongez au cœur de l’histoire enfouie sous le vignoble mâconnais à l’occasion d’une exposition d’archéologie exceptionnelle à la cave des Terres Secrètes. Découvrez les vestiges mis au jour dans notre région, témoins d’une occupation humaine allant du Néolithique à l’époque médiévale, révélant l’évolution du paysage au fil des siècles. Accessible à tous, cette exposition vous invite à observer du matériel archéologique authentique issu de notre terroir.

Ne manquez pas la soirée d’inauguration le 26 juin à 19h avec une conférence De la ferme gauloise à la villa romaine, en Mâconnais , suivie d’un moment convivial avec archéologues et vignerons autour d’un verre de l’amitié. .

Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition et conférence De la ferme gauloise à la villa romaine, en Mâconnais

L’événement Exposition et conférence De la ferme gauloise à la villa romaine, en Mâconnais Prissé a été mis à jour le 2026-06-05 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)