Guinguette Alphonse Vignerons des Terres Secrètes Prissé

Prissé

Guinguette Alphonse

Vignerons des Terres Secrètes Cave des Vignerons des Terres Secrètes Prissé Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La cave accueillera le retour de la désormais incontournable Guinguette Alphonse, une soirée où règne le partage et la convivialité et le terroir ! Dans une ambiance estivale mêlant lumières de guinguette, coucher de soleil et musique, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir la gamme de vins Alphonse en blanc, rouge et rosé, ainsi que les crémants et le cocktail maison proposé tout au long de la soirée.

À l’arrivée, les participants pourront venir avec leur propre verre ou acheter un verre sérigraphié accompagné d’un cocktail de bienvenue offert. Côté restauration, l’événement mettra à l’honneur les savoir-faire locaux avec des planches apéritives de fromages et charcuteries signées Marinelly proposées , suivies d’une porchetta au tournebroche accompagnée de pommes de terre et d’une sauce au porto au tarif. Pour la touche sucrée, Éclat de Chocolat proposera glaces et gourmandises artisanales tout au long de la soirée.

Pensée comme un véritable moment de rencontre et de détente, la Guinguette Alphonse invite familles, amis et amateurs de bons vins à profiter ensemble d’une soirée festive et chaleureuse au cœur de la cave.

Pensez à réserver votre place pour que l’événement soit organisé sur-mesure ! .

Vignerons des Terres Secrètes Cave des Vignerons des Terres Secrètes Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 64 89

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English : Guinguette Alphonse

L’événement Guinguette Alphonse Prissé a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)