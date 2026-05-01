Randonnée de la Fête des Mamans Prissé
Randonnée de la Fête des Mamans Prissé dimanche 31 mai 2026.
Prissé
Randonnée de la Fête des Mamans
Salle des Sports Prissé Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 12:30:00
Date(s) :
2026-05-31
3 parcours pédestres
– 9 km départ de 8h à 12h30 avec 1 ravitaillement.
– 15 km départ de 8h à 11h00 avec 2 ravitaillements.
– 19 km départ de 8h à 10h avec 3 ravitaillements.
Pensez à apporter vos gobelets pour les ravitaillements.
Possibilité de repas à l’arrivée rougail saucisse + dessert 12 €. Réservation obligatoire. A emporter ou sur place. .
Salle des Sports Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 04 97 35 animation@espmbasket.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée de la Fête des Mamans
L’événement Randonnée de la Fête des Mamans Prissé a été mis à jour le 2026-04-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)