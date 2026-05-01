Prissé

Randonnée de la Fête des Mamans

Salle des Sports Prissé Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-31

3 parcours pédestres

– 9 km départ de 8h à 12h30 avec 1 ravitaillement.

– 15 km départ de 8h à 11h00 avec 2 ravitaillements.

– 19 km départ de 8h à 10h avec 3 ravitaillements.

Pensez à apporter vos gobelets pour les ravitaillements.

Possibilité de repas à l’arrivée rougail saucisse + dessert 12 €. Réservation obligatoire. A emporter ou sur place. .

Salle des Sports Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 04 97 35 animation@espmbasket.com

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English : Randonnée de la Fête des Mamans

L’événement Randonnée de la Fête des Mamans Prissé a été mis à jour le 2026-04-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)