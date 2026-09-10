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Exposition et démonstrations d’artistes girondins Devant l’église St Eloi Andernos-les-Bains

dimanche 4 octobre 2026 · Devant l'église St Eloi · Andernos-les-Bains

Exposition et démonstrations d’artistes girondins Devant l’église St Eloi Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Devant l'église St Eloi
Adresse
Boulevard de la Plage
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Exposition et démonstrations d’artistes girondins

Devant l’église St Eloi Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04 2026-11-01

Un événement artistique captivant !

Des peintres et des sculpteurs en création devant le public, une belle occasion de découvrir leur processus artistique et d’apprécier leur talent en temps réel.

C’est aussi une chance de rencontrer des artistes locaux et d’échanger avec eux sur leur travail.

Si vous êtes passionné par l’art ou simplement curieux, venez vivre une expérience enrichissante.
Organisé par Montmartre Carrefour des Arts.   .

Devant l’église St Eloi Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95 

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English : Exposition et démonstrations d’artistes girondins

L’événement Exposition et démonstrations d’artistes girondins Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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