Exposition et démonstrations d’artistes girondins Devant l’église St Eloi Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Exposition et démonstrations d’artistes girondins

Devant l’église St Eloi Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04 2026-11-01

Un événement artistique captivant !

Des peintres et des sculpteurs en création devant le public, une belle occasion de découvrir leur processus artistique et d’apprécier leur talent en temps réel.

C’est aussi une chance de rencontrer des artistes locaux et d’échanger avec eux sur leur travail.

Si vous êtes passionné par l’art ou simplement curieux, venez vivre une expérience enrichissante.

Organisé par Montmartre Carrefour des Arts. .

Devant l’église St Eloi Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Exposition et démonstrations d’artistes girondins

L’événement Exposition et démonstrations d’artistes girondins Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains