Exposition et fresque participative Au fil du béret Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Orthez

Exposition et fresque participative Au fil du béret

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-07-02

Une balade au cœur de la fabrication des bérets, entre travail artistique et savoir-faire ancestral, avec l’atelier Barnabé-la Manufacture des bérets .

Et lors de votre visite, tout au long de l’été, immortalisez votre passage à la médiathèque à la manière d’une fête foraine décor et photos vous attendent au fil du béret.

Proposé en partenariat avec image/imatge dans le cadre de l’exposition Ce qui couvre . .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

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English : Exposition et fresque participative Au fil du béret

L’événement Exposition et fresque participative Au fil du béret Orthez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn