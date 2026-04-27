Exposition et vente de poterie Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville

La Chapelle-Longueville

Exposition et vente de poterie

Saint-Pierre-d’Autils 17 rue de la Basse Marâtre La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Exposition et vente de poterie.

Découvrez les dernières créations de Delphine Viry le week-end du 16 et 17 mai 2026. Une immersion dans l’art de la céramique pour dénicher des pièces uniques et des idées cadeaux originales.

Créations Tableaux, arts de la table, sculptures, bijoux et modelages.

Dates & Horaires

– Samedi 16 10h-12h et 14h-19h

– Dimanche 17 10h-12h et 14h-18h

Lieu 17 Rue de la Basse Marâtre, Saint-Pierre-d’Autils. .

Saint-Pierre-d’Autils 17 rue de la Basse Marâtre La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 6 76 19 43 49

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English : Exposition et vente de poterie

L’événement Exposition et vente de poterie La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération