Exposition et vernissage Photo Vidéo Club de Chemilly-Sur-Yonne Place de l’église Gurgy

Gurgy

Exposition et vernissage Photo Vidéo Club de Chemilly-Sur-Yonne

Place de l’église Espace culturel Gurgy Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Photo Vidéo Club de Chemilly-sur-Yonne invite le public à découvrir une exposition mettant en lumière le talent et la créativité de ses membres. À travers une sélection de photographies variées, les visiteurs sont conviés à un voyage visuel explorant la nature, le patrimoine, les paysages, la vie quotidienne et les émotions captées par l’objectif. Cette exposition reflète la passion des adhérents pour l’image et leur volonté de partager leur regard sur le monde dans un esprit d’échange et de convivialité. .

Place de l’église Espace culturel Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 53 42 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition et vernissage Photo Vidéo Club de Chemilly-Sur-Yonne

L’événement Exposition et vernissage Photo Vidéo Club de Chemilly-Sur-Yonne Gurgy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Auxerrois