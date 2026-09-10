Exposition et visite d’atelier d’artistes, Atelier du Peulx de Cissé, Cissé

Informations pratiques

Exposition et visite d’atelier d’artistes 19 et 20 septembre Atelier du Peulx de Cissé Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les créations de Marie-Claude, Emmanuel et Emeline Monziès et visitez l’atelier du Peulx de Cissé, installé dans les dépendances de l’ancien château du comte de Cissé.

Autour de l’exposition, plusieurs éléments architecturaux remarquables sont également à découvrir : l’ancien four à pain avec sa ponne accolée, grande cuve traditionnelle en pierre utilisée autrefois pour la lessive à la cendre, les anciennes fortifications, de majestueux piliers surmontés d’octaèdres étoilés portant l’ancien graffiti « Vive le Roy », ainsi qu’un puits de 45 m de profondeur.

Atelier du Peulx de Cissé 11 route de Vouillé, 86170 Cissé Cissé 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine http://monzies.fr https://www.instagram.com/emmanuel.monzies/ Un atelier d’artistes installé dans les dépendances de l’ancien château du comte de Cissé. Des places de stationnement sont disponibles sur place.

Exposition des créations de Marie-Claude, Emmanuel et Emeline Monziès et visite de l’atelier du Peulx de Cissé situé dans les dépendances de l’ancien château du Comte de Cissé.

©Emmanuel Monziès