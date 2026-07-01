AGENDA · Gatteville-le-Phare
Exposition Etienne Debré, Syb Gatteville-le-Phare
mercredi 15 juillet 2026 · Gatteville-le-Phare
Informations pratiques
Gatteville-le-Phare
Exposition Etienne Debré, Syb
Place Notre Dame Gatteville-le-Phare Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-20 18:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Encres, aquarelles, craies, pastels, acryliques, fusains.
Salle de l’ancienne mairie.
Entrée libre. .
Place Notre Dame Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Etienne Debré, Syb
L’événement Exposition Etienne Debré, Syb Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
À voir aussi à Gatteville-le-Phare (Manche)
- Vide-greniers Gatteville-le-Phare 19 juillet 2026
- Exposition : Gatteville hier et aujourd’hui, Ancienne mairie de Gatteville, Gatteville-le-Phare 18 septembre 2026