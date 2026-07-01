UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gatteville-le-Phare

Exposition Etienne Debré, Syb Gatteville-le-Phare

mercredi 15 juillet 2026 · Gatteville-le-Phare

Exposition Etienne Debré, Syb Gatteville-le-Phare

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place Notre Dame
Ville
50760 Gatteville-le-Phare
Département
Manche
Tarif

Gatteville-le-Phare

Exposition Etienne Debré, Syb

Place Notre Dame Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-20 18:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Encres, aquarelles, craies, pastels, acryliques, fusains.
Salle de l’ancienne mairie.
Entrée libre.   .

Place Notre Dame Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Etienne Debré, Syb

L’événement Exposition Etienne Debré, Syb Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire

À voir aussi à Gatteville-le-Phare (Manche)