Exposition : Gatteville hier et aujourd’hui, Ancienne mairie de Gatteville, Gatteville-le-Phare

Informations pratiques

Exposition : Gatteville hier et aujourd’hui 18 – 20 septembre Ancienne mairie de Gatteville Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de photographies anciennes et récentes sur l’évolution de Gatteville depuis un siècle

Ancienne mairie de Gatteville Place Notre-Dame, 50760 Gatteville-le-Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie 06 63 48 25 45 https://gatteville-heritages.com Parking

Exposition de photographies anciennes et récentes sur l’évolution de Gatteville depuis I siècle