Exposition Dessins et sculptures Place Notre Dame Gatteville-le-Phare

Informations pratiques

Gatteville-le-Phare

Exposition Dessins et sculptures

Place Notre Dame Ancienne mairie de Gatteville-Le-Phare Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-08-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Exposition de dessins et sculptures de Philippe HAAG et Michel KIRSCH. .

Place Notre Dame Ancienne mairie de Gatteville-Le-Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 6 11 17 42 87 mgk@michelkirsch.com

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English : Exposition Dessins et sculptures

L’événement Exposition Dessins et sculptures Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin Le Val de Saire