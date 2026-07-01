Exposition Dessins et sculptures Place Notre Dame Gatteville-le-Phare
jeudi 30 juillet 2026 · Place Notre Dame · Gatteville-le-Phare
Informations pratiques
Gatteville-le-Phare
Exposition Dessins et sculptures
Place Notre Dame Ancienne mairie de Gatteville-Le-Phare Gatteville-le-Phare Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-08-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Exposition de dessins et sculptures de Philippe HAAG et Michel KIRSCH. .
Place Notre Dame Ancienne mairie de Gatteville-Le-Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 6 11 17 42 87 mgk@michelkirsch.com
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English : Exposition Dessins et sculptures
L’événement Exposition Dessins et sculptures Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin Le Val de Saire