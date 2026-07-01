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Exposition Dessins et sculptures Place Notre Dame Gatteville-le-Phare

jeudi 30 juillet 2026 · Place Notre Dame · Gatteville-le-Phare

Exposition Dessins et sculptures Place Notre Dame Gatteville-le-Phare

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place Notre Dame
Adresse
Ancienne mairie de Gatteville-Le-Phare
Ville
50760 Gatteville-le-Phare
Département
Manche
Tarif

Gatteville-le-Phare

Exposition Dessins et sculptures

Place Notre Dame Ancienne mairie de Gatteville-Le-Phare Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-08-10 19:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Exposition de dessins et sculptures de Philippe HAAG et Michel KIRSCH.   .

Place Notre Dame Ancienne mairie de Gatteville-Le-Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 6 11 17 42 87  mgk@michelkirsch.com

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English : Exposition Dessins et sculptures

L’événement Exposition Dessins et sculptures Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin Le Val de Saire

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