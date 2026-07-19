Informations pratiques

Gatteville-le-Phare

Exposition peintures pastels et dessin

Place Notre Dame Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Nicole et Claude seront heureux de vous accueillir pour vous présenter leurs réalisations dont les thèmes principaux sont inspirés des paysages et du patrimoine du Cotentin. Un petit clin d’oeil toutefois sur la convivialité des cafés et restaurants à travers différentes époques. Peintures sur toiles, aquarelles, pastels, dessins mine de plomb et encre de chine. .

Place Notre Dame Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 6 03 55 33 66

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English : Exposition peintures pastels et dessin

L’événement Exposition peintures pastels et dessin Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cotentin Le Val de Saire