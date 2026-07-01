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Exposition de Nicole et Claude Peintures, aquarelles, dessins… Place Notre Dame Gatteville-le-Phare

mercredi 22 juillet 2026 · Place Notre Dame · Gatteville-le-Phare

Exposition de Nicole et Claude Peintures, aquarelles, dessins… Place Notre Dame Gatteville-le-Phare

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Notre Dame
Adresse
Ancienne mairie
Ville
50760 Gatteville-le-Phare
Département
Manche
Tarif

Gatteville-le-Phare

Exposition de Nicole et Claude Peintures, aquarelles, dessins…

Place Notre Dame Ancienne mairie Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Peintures sur toiles, aquarelles, dessins mine de plomb et encre de chine, pastels
Peintures sur toiles, aquarelles, dessins mine de plomb et encre de chine, pastels.
Nicole et Claude seront heureux de vous accueillir pour vous présenter leurs réalisations dont les thèmes principaux sont inspirés des paysages et du patrimoine du Cotentin. Un petit clin d’oeil toutefois sur la convivialité des cafés et restaurants à travers différentes époques.
Ancienne mairie.   .

Place Notre Dame Ancienne mairie Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 6 03 55 33 66 

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English : Exposition de Nicole et Claude Peintures, aquarelles, dessins…

Paintings on canvas, watercolors, graphite and India ink drawings, pastels

L’événement Exposition de Nicole et Claude Peintures, aquarelles, dessins… Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cotentin Le Val de Saire

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