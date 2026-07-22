Journée nautique 4 heures de Barfleur 50760 Gatteville-le-Phare
samedi 1 août 2026 · 50760 · Gatteville-le-Phare
Informations pratiques
Gatteville-le-Phare
Journée nautique 4 heures de Barfleur
50760 10 chemin de la Masse Gatteville-le-Phare Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Le Centre Nautique organise de nouveau les 4 heures de Barfleur, rejoignez nous pour une journée de navigation et de convivialité à Barfleur ! Inscriptions à partir de 11h. .
50760 10 chemin de la Masse Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 2 33 54 79 08 contact@centre-nautique-est-cotentin.fr
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English : Journée nautique 4 heures de Barfleur
L’événement Journée nautique 4 heures de Barfleur Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Cotentin Le Val de Saire