UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gatteville-le-Phare

Journée nautique 4 heures de Barfleur 50760 Gatteville-le-Phare

samedi 1 août 2026 · 50760 · Gatteville-le-Phare

Journée nautique 4 heures de Barfleur 50760 Gatteville-le-Phare

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
50760
Adresse
10 chemin de la Masse
Ville
50760 Gatteville-le-Phare
Département
Manche
Tarif

Gatteville-le-Phare

Journée nautique 4 heures de Barfleur

50760 10 chemin de la Masse Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Le Centre Nautique organise de nouveau les 4 heures de Barfleur, rejoignez nous pour une journée de navigation et de convivialité à Barfleur ! Inscriptions à partir de 11h.   .

50760 10 chemin de la Masse Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 2 33 54 79 08  contact@centre-nautique-est-cotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée nautique 4 heures de Barfleur

L’événement Journée nautique 4 heures de Barfleur Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Cotentin Le Val de Saire

À voir aussi à Gatteville-le-Phare (Manche)