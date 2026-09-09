Exposition exceptionnelle de photos anciennes du village et ses habitants, Moulin de la Pomelle, Villeneuve-la-Comptal

Informations pratiques

Exposition exceptionnelle de photos anciennes du village et ses habitants 19 et 20 septembre Moulin de la Pomelle Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition exceptionnelle de photographies anciennes racontant la vie du village et de ses habitants, collectées auprès des Villenevoises et des Villeneuvois.

Découvrez de précieux témoignages du quotidien, des figures locales et des lieux emblématiques du village. Admirez également la qualité du travail des photographes du début du XXᵉ siècle, le grain singulier de ces images argentiques et l’émotion qui s’en dégage.

Un parcours sonore interactif en accès libre vous permettra aussi d’écouter la voix des anciens.

Visites à 14h30, 15h30 et 16h30.

Buvette et pâtisseries sur place.

Moulin de la Pomelle Route de Mazères, 11400 Villeneuve-la-Comptal Villeneuve-la-Comptal 11400 Aude Occitanie 06 74 73 97 05 https://www.lemoulindelapomelle.org/ https://www.helloasso.com/associations/moulin-de-la-pomelle/adhesions/campagne-adhesion-2025;https://www.facebook.com/Moulindelapomelle/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/moulindelapomelle/ Petit moulin à eau, usine de Villeneuve au XIXeme, en cours de restauration. Au cœur d’une belle clairière dans un bois de chênes centenaires, l’association le moulin de la Pomelle a construit une grande scène, un pont et des aménagements pour accueillir des spectacle en plein air. Et ainsi, faire vivre ce patrimoine, son histoire et celle du village, et transmettre dans un cadre remarquable des spectacles de danse, théâtre, conte, musique, arts plastiques… bien d’aujourd’hui ! Parking sur le site, chemin face à « la Gare » route de Mazère,

Ou parking de l’école à l’entrée du village.

On accède facilement à pied depuis le pont sur la Pomelle, petit sentier balisé avec parcours sonore et visuel à découvrir sur l’histoire du lieu.

Exposition exceptionnelle de photos anciennes racontant la vie du village et ses habitants, collectées auprès des Villenevoises et Villeneuvois.

©lemoulindelaPomelle