Visite commentée du site, moulin à eau, clairière des chênes, théatre de verdure., Moulin de la Pomelle, Villeneuve-la-Comptal

Informations pratiques

Visite commentée du site, moulin à eau, clairière des chênes, théatre de verdure. Samedi 19 septembre, 14h00 Moulin de la Pomelle Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite commentée du moulin à eau de la Pomelle, niché dans un écrin de verdure.

Ce petit patrimoine témoigne de la vie et de l’économie d’autrefois dans le Lauragais. Bien conservé, le moulin est valorisé depuis dix ans par l’association Le Moulin de la Pomelle.

La visite vous permettra de comprendre son fonctionnement, de découvrir la chambre du rouet et son impressionnante meule en granit, mais aussi d’explorer les différents aménagements du site : canal d’amenée, barrage et clairière.

Vous découvrirez également le travail mené par les bénévoles pour transformer cet espace naturel remarquable en un véritable lieu culturel pour le village. Son théâtre de verdure accueille aujourd’hui des séances de cinéma en plein air, des spectacles de danse contemporaine, du théâtre, de la musique et de la poésie, notamment à l’occasion du festival « Un poisson sur le toit ».

En parallèle, une exposition exceptionnelle de photographies anciennes retrace la vie du village et de ses habitants, à partir de documents collectés auprès des Villenevoises et des Villeneuvois.

Un parcours sonore interactif en accès libre vous permettra également d’écouter la voix des anciens.

Visites à 14h30, 15h30 et 16h30.

Buvette et pâtisseries sur place.

Moulin de la Pomelle Route de Mazères, 11400 Villeneuve-la-Comptal Villeneuve-la-Comptal 11400 Aude Occitanie 06 74 73 97 05 https://www.lemoulindelapomelle.org/ https://www.helloasso.com/associations/moulin-de-la-pomelle/adhesions/campagne-adhesion-2025;https://www.facebook.com/Moulindelapomelle/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/moulindelapomelle/ Petit moulin à eau, usine de Villeneuve au XIXeme, en cours de restauration. Au cœur d’une belle clairière dans un bois de chênes centenaires, l’association le moulin de la Pomelle a construit une grande scène, un pont et des aménagements pour accueillir des spectacle en plein air. Et ainsi, faire vivre ce patrimoine, son histoire et celle du village, et transmettre dans un cadre remarquable des spectacles de danse, théâtre, conte, musique, arts plastiques… bien d’aujourd’hui ! Parking sur le site, chemin face à « la Gare » route de Mazère,

Ou parking de l’école à l’entrée du village.

On accède facilement à pied depuis le pont sur la Pomelle, petit sentier balisé avec parcours sonore et visuel à découvrir sur l’histoire du lieu.

Visite commenté du Moulin à eau de la Pomelle, dans son écrin de verdure.

©lemoulindelaPomelle