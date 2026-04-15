Exposition « Face à des artistes », Le Pressoir, Confignon

Exposition « Face à des artistes » 23 avril – 3 mai Le Pressoir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Sur les traces de Liotard et Serval, la jeune génération imagine la nouvelle façade de l’école de Confignon.

Vernissage le 23 avril à 18h.

Conférence « Liotard, hier et aujourd’hui » le jeudi 30 avril à 18h30.

Finissage le 3 mai à 17h45 avec performance de danse.

Le Pressoir Promenade des Rêveries 2 Confignon 1232 Genève

Exposition de street art par de jeunes artistes sous la direction de Serval

Anna Pizzolante