Film YURLU / COUNTRY, Le Pressoir, Confignon

Film YURLU / COUNTRY Jeudi 7 mai, 19h00 Le Pressoir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00

En Australie, Maitland Parker lutte pour restaurer son Yurlu, son territoire ancestral, ravagé par l’amiante. Atteint d’un cancer terminal, il dénonce l’inaction politique et révèle une catastrophe environnementale, racontée depuis le point de vue autochtone.

La mine d’amiante de Wittenoom a été exploitée sans considération pour les communautés aborigènes détentrices traditionnelles des terres. Désormais fermée, la mine a laissé place à une gigantesque zone interdite polluée : le Tchernobyl australien. Les communautés en subissent encore les conséquences et tentent d’obtenir réparations et décontamination du site. Au-delà de ce cas, comment faire respecter les droits des peuples autochtones face à l’exploitation de leurs terres ? Et quel partage de responsabilités entre États et entreprises afin de garantir le droit à un environnement sain ?

Le Pressoir Promenade des Rêveries 2 Confignon 1232 Genève

La commune de Confignon et le FIFDH s’associent pour présenter ce film

: © Yurlu | Country – Yaara Bou Melhem