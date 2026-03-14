Exposition Faire son nid Biars-sur-Cère
Exposition Faire son nid Biars-sur-Cère jeudi 7 mai 2026.
Exposition Faire son nid
94, avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-05-07
Ce module d'animation évoque les habitats humains et animaliers
Ce module d'animation évoque les habitats humains et animaliers. Comment construit on son nid ?
Pourquoi ? Si le nid est souvent un refuge, il y a bien des humains qui ont oublié cette notion…
Sur les heures d'ouverture de la bibliothèque
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94, avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79
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English :
This animation module evokes human and animal habitats
L’événement Exposition Faire son nid Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Dordogne