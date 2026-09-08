Exposition Fan de Daguerre ! Cormeilles célèbre son photographe, L’Empreinte, Cormeilles-en-Parisis
samedi 19 septembre 2026 · L'Empreinte · Cormeilles-en-Parisis
Informations pratiques
Exposition Fan de Daguerre ! Cormeilles célèbre son photographe 19 et 20 septembre L’Empreinte Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Simple lieu de naissance du célèbre photographe, Cormeilles lui a pourtant rendu de nombreux hommages. Découvrez comment la ville fait vivre l’illustre Louis Daguerre dans son quotidien grâce à une exposition, des daguerréotypes et un film immersif.
L’Empreinte 31 rue Thibault-Chabrand 95240 Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 50 47 01 https://www.ville-cormeilles95.fr/lempreinte-maison-du-patrimoine/ L’Empreinte est la maison du patrimoine de Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise). Grâce à un parcours interactif, les visiteurs de tous âges peuvent y découvrir Cormeilles, son territoire et son histoire. Des activités y sont également proposées toutes les semaines. En voiture : parking dans la cour.
En transports en commun : ligne J depuis Saint-Lazare, station Cormeilles-en-Parisis. Puis bus 3005 direction Montigny, arrêt Aristide Briand.
Exposition photographique
© Archives municipales de Cormeilles-en-Parisis (1J14)
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