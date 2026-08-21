Exposition « Femmes du port », Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak, Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets - Errekoletoak · Ciboure
Informations pratiques
Exposition « Femmes du port » 19 et 20 septembre Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Jusqu’aux années 1960, les femmes étaient tenues à l’écart de la navigation et de la pêche.
L’exposition « Femmes du port » vous invite à explorer cette histoire méconnue et à découvrir, du XVIIᵉ siècle à nos jours, la place majeure occupée par les femmes dans l’économie maritime.
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak 2 Quai François Turnaco, 64500 Ciboure, France Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0554810740 https://www.ciap-recollets.fr Le puits est un don de Mazarin à la communauté. Seuls trois côtés du cloître subsistent, le quatrième ayant été remplacé par un corps de logis moderne.
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) Les Récollets – Errekoletoak occupe aujourd’hui le site. Il est dédié à la transmission des patrimoines de la baie. Lieu de découverte, d’expérimentation et de partage, il appartient au réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire depuis sa labellisation en 2016 par le ministère de la Culture. Interdit aux chiens, sauf guides d’aveugles
Jusqu’aux années 1960, les femmes étaient tenues à l’écart de la navigation et de la pêche.
© KOMCEBO
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