Exposition : ferme modèle, Ferme de l’église, Amfreville-sur-Iton

Informations pratiques

Exposition : ferme modèle 19 et 20 septembre Ferme de l’église Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ferme modèle des années 1880 dont l’architecture est d’un style néo-industriel dont on note la clarté de son organisation et où on a pu déceler dans le dessin de la grange un prémice prémice de l’architecture religieuse des années 1930.

Exposition des plans d’origine signés Etienne Roussel en collaboration avec son fils Georges-Paul (1851-1906), ainsi que de l’article de Eugène Marchand dans le Journal d’Agriculture Pratique (1878) décrivant la modernité et la rationalité de l’activité agricole sur le site.

Matériel agricole et de transport d’autrefois.

Ferme de l’église 1 rue de l’église, 27400 Amfreville sur Iton Amfreville-sur-Iton 27400 Eure Normandie

Ferme modèle des années 1880 dont l’architecture est d’un style néo-industriel dont on note la clarté de son organisation et où on a pu déceler dans le dessin de la grange un prémice de l’architecture

©cazelles