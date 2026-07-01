Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame, Amfreville-sur-Iton

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 14h30 Eglise Notre-Dame Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Un peu d’Histoire Lors de l’inventaire de 1973, le document descriptif reprend la place de l’édifice dans l’évolution historique et archéologique du canton. En voici les termes : L’église d’Amfreville-sur-Iton est l’un des plus beaux édifices paroissiaux du canton de Louviers. La pierre calcaire à grain fin y est dans toutes ses parties, la seule employée et particulièrement bien appareillée, à toutes les époques. « Comme dans l’ensemble des églises du canton, le XVIème siècle est une période de grande construction. L’architecture du choeur est assez proche de celle de La Vacherie, d’Acguigny ou de Pinterville, mais celui-ci est le seul entièrement voûté. Le clocher de pierre, très important par rapport à l’édifice, est de mène proportion que le clocher de Mesnil-Jourdain (similitude de la tourelle d’escalier). Tous deux sont particulièrement bien construits (qualité d’exécution des remplages). La richesse du château d’Amfreville, construit juste à côté de l’église, est à lier avec la chapelle sud du choeur, dont le voûtement est le plus riche, pour cette époque, dans le canton. Le choeur, la chapelle sud et le clocher, mêlent sans heurt, la décoration flamboyante et renaissante. » La partie la plus ancienne (nef) date du XIIème. Au XVIème ont été ajoutés une tour qui porte le clocher, le choeur et la chapelle seigneuriale. Le porche d’entrée, date, lui, du XVIIème siècle. Des éléments mobiliers sont classés, en particulier une rare représentation de la Trinité datant du XVIème siècle. Des statues et tableaux intéressants mériteraient d’être restaurés. L’église fait l’objet de travaux de restauration. En 2022, l’électricité a été remise aux normes. La prochaine tranche concertera la restauration intérieure.

Eglise Notre-Dame Rue de l’église, 27400 Amfreville-sur-Iton Amfreville-sur-Iton 27400 Eure Normandie https://www.mairie-amfreville-sur-iton.fr/ Un peu d’Histoire

Lors de l’inventaire de 1973, le document descriptif reprend la place de l’édifice dans l’évolution historique et archéologique du canton. En voici les termes :

L’église d’Amfreville-sur-Iton est l’un des plus beaux édifices paroissiaux du canton de Louviers. La pierre calcaire à grain fin y est dans toutes ses parties, la seule employée et particulièrement bien appareillée, à toutes les époques.

« Comme dans l’ensemble des églises du canton, le XVIème siècle est une période de grande construction.

L’architecture du choeur est assez proche de celle de La Vacherie, d’Acguigny ou de Pinterville, mais celui-ci est le seul entièrement voûté.

Le clocher de pierre, très important par rapport à l’édifice, est de mène proportion que le clocher de Mesnil-Jourdain (similitude de la tourelle d’escalier).

Tous deux sont particulièrement bien construits (qualité d’exécution des remplages).

La richesse du château d’Amfreville, construit juste à côté de l’église, est à lier avec la chapelle sud du choeur, dont le voûtement est le plus riche, pour cette époque, dans le canton.

Le choeur, la chapelle sud et le clocher, mêlent sans heurt, la décoration flamboyante et renaissante. »

La partie la plus ancienne (nef) date du XIIème. Au XVIème ont été ajoutés une tour qui porte le clocher, le choeur et la chapelle seigneuriale. Le porche d’entrée, date, lui, du XVIIème siècle.

Des éléments mobiliers sont classés, en particulier une rare représentation de la Trinité datant du XVIème siècle. Des statues et tableaux intéressants mériteraient d’être restaurés.

L’église fait l’objet de travaux de restauration. En 2022, l’électricité a été remise aux normes. La prochaine tranche concertera la restauration intérieure. Acces libre

Un peu d’Histoire Lors de l’inventaire de 1973, le document descriptif reprend la place de l’édifice dans l’évolution historique et archéologique du canton. En voici les termes : L’église est l’un du…

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