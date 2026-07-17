Informations pratiques

Obernai

Exposition Fernand Schultz-Wettel du regard à l’image

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-02 2026-09-01 2026-09-06 2026-09-19

Cette exposition vous invite à découvrir les différentes étapes du travail de Fernand Schultz-Wettel.

Cette exposition vous invite à découvrir les différentes étapes du travail de Fernand Schultz-Wettel. À travers une sélection d’esquisses, de gravures, de peintures et de documents, elle dévoile les recherches, les choix et les techniques qui nourrissent son processus de création.

En parcourant les salles, vous suivrez le cheminement de l’artiste de l’observation du monde qui l’entoure à la réalisation de ses œuvres, en passant par ses sources d’inspiration, ses expérimentations et la diversité des médiums qu’il explore.

Laissez-vous guider dans les coulisses de la création. Une occasion de porter un nouveau regard sur l’œuvre de Fernand Schultz-Wettel et de découvrir la richesse des collections de la Ville d’Obernai. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 leonardsau@obernai.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This exhibition invites you to discover the different stages of Fernand Schultz-Wettel’s work.

L’événement Exposition Fernand Schultz-Wettel du regard à l’image Obernai a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc de la Léonardsau