Festival d’O Masterclass violon et piano Obernai
Festival d’O Masterclass violon et piano Obernai jeudi 23 juillet 2026.
Obernai
Festival d’O Masterclass violon et piano
Cour Athic Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Nouveauté, une masterclass ouverte cette année à 5 étudiants pianistes et à 5 étudiants violonistes ! Une opportunité d’échanger avec les artistes Geneviève Laurenceau et Jean-Frédéric Neuburger.
Le Festival d’O est heureux de reconduire cette année ses masterclass gratuites, véritables temps de rencontre et de transmission au cœur de l’été !
Destinées à 5 étudiants violonistes et 5 étudiants pianistes en voie de professionnalisation, ces sessions uniques se tiendront le jeudi 23 juillet à Obernai.
Masterclass de violon dirigée par Geneviève Laurenceau Masterclass de piano dirigée par Jean-Frédéric Neuburger
Chaque étudiant sélectionné bénéficiera d’un temps privilégié de 50 minutes avec l’artiste, pour approfondir son interprétation, affiner son jeu et nourrir sa sensibilité musicale dans un cadre inspirant.
Une courte présentation de votre parcours et une vidéo comprenant deux extraits d’époques différentes seront demandées lors du dépôt de candidature.
Inscrivez vous en remplissant le formulaire en ligne sur festivalmusiqueobernai.eu/index.php/edition-2026/masterclass
Pour plus d’informations, contactez academie@festivalmusiqueobernai.com
Date limite de candidature 31 mai 2026.
Réponse aux candidats 21 juin 2026.
Participation gratuite, la masterclass est ouverte au grand public ! .
Cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 academie@festivalmusiqueobernai.com
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English :
New this year, a masterclass open to 5 student pianists and 5 student violinists! An opportunity to exchange ideas with artists Geneviève Laurenceau and Jean-Frédéric Neuburger.
L’événement Festival d’O Masterclass violon et piano Obernai a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme d’Obernai
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