Exposition Festival de clouleurs 2026 Atelier Mine de crayon Place de l’Hôtel de ville Arudy
mardi 11 août 2026 · Place de l'Hôtel de ville · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Exposition Festival de clouleurs 2026 Atelier Mine de crayon
Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Du vendredi 3 juillet au vendredi 28 août 2026
L’atelier Mine de crayon situé à Bescat propose cette année ces nouvelles œuvres crées par des artistes Ossalois(es) qui réalisent des créations inspirées de thèmes divers. Elles explorent leur peinture avec une large palette de techniques telles que l’aquarelle, l’acrylique, l’huile, l’encre et le pastel selon leur choix personnel.
Venez découvrir ces œuvres uniques réalisées par ces différentes artistes peintres.
L’atelier Mine de crayon est ouvert tous les lundis de 16h à 19h au foyer Rural de Bescat de Juin à Septembre. .
Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44
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English : Exposition Festival de clouleurs 2026 Atelier Mine de crayon
L’événement Exposition Festival de clouleurs 2026 Atelier Mine de crayon Arudy a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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