Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden Galerie Abraxas Arudy

Arudy

Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Les peintures de Marie Bendler dialoguent avec les céramiques d’Océane de Beyssac et de Chis Van Eeden. Entre matières, formes et couleurs, ces univers vous offrent un parcours sensible et inspirant. Galerie ouverte les jeudis, vendredis et samedis après-midi ou sur Rendez-vous. .

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

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English : Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden

L’événement Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden Arudy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées