Exposition Flaye Art Les Salles Le Brignon mercredi 1 juillet 2026.

Le Brignon

Exposition Flaye Art

Les Salles 196 rue de la Loire Le Brignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Visite de l’exposition de l’artiste peintre plasticien Flaye, exposition d’art plastique proche des ateliers du créateur.

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Les Salles 196 rue de la Loire Le Brignon 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 36 38 59 flayeart@hotmail.com

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English :

Visit the exhibition of the artist Flaye, a plastic art exhibition close to the creator?s studios.

L’événement Exposition Flaye Art Le Brignon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay