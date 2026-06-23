Exposition Flaye Art Les Salles Le Brignon
Exposition Flaye Art Les Salles Le Brignon mercredi 1 juillet 2026.
Le Brignon
Exposition Flaye Art
Les Salles 196 rue de la Loire Le Brignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Visite de l’exposition de l’artiste peintre plasticien Flaye, exposition d’art plastique proche des ateliers du créateur.
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Les Salles 196 rue de la Loire Le Brignon 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 36 38 59 flayeart@hotmail.com
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English :
Visit the exhibition of the artist Flaye, a plastic art exhibition close to the creator?s studios.
L’événement Exposition Flaye Art Le Brignon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay