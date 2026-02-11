[Exposition] Fleurs pressées encre de Chine Mini Golf Dieppe
[Exposition] Fleurs pressées encre de Chine Mini Golf Dieppe samedi 20 juin 2026.
Dieppe
[Exposition] Fleurs pressées encre de Chine
Mini Golf / 3 Boulevard Maréchal Joffre Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Le Mini Golf de Dieppe accueille l’artiste Yann Pelcat pour une exposition mêlant fleurs pressées et encre de Chine.
À travers des compositions originales associant végétaux séchés et gestes calligraphiques. Chaque œuvre joue sur les contrastes entre matières, textures et traits d’encre.
Une exposition à découvrir le temps d’un week-end dans un cadre convivial en bord de mer. .
Mini Golf / 3 Boulevard Maréchal Joffre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 64 81 31 70
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English : [Exposition] Fleurs pressées encre de Chine
L’événement [Exposition] Fleurs pressées encre de Chine Dieppe a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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