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[Exposition] Fleurs pressées encre de Chine Mini Golf Dieppe

[Exposition] Fleurs pressées encre de Chine Mini Golf Dieppe samedi 20 juin 2026.

Lieu : Mini Golf

Adresse : / 3 Boulevard Maréchal Joffre

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Dieppe

[Exposition] Fleurs pressées encre de Chine

Mini Golf / 3 Boulevard Maréchal Joffre Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Le Mini Golf de Dieppe accueille l’artiste Yann Pelcat pour une exposition mêlant fleurs pressées et encre de Chine.

À travers des compositions originales associant végétaux séchés et gestes calligraphiques. Chaque œuvre joue sur les contrastes entre matières, textures et traits d’encre.

Une exposition à découvrir le temps d’un week-end dans un cadre convivial en bord de mer.   .

Mini Golf / 3 Boulevard Maréchal Joffre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 64 81 31 70 

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English : [Exposition] Fleurs pressées encre de Chine

L’événement [Exposition] Fleurs pressées encre de Chine Dieppe a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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