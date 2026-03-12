Exposition Flowers Modular

Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 15:30:00

fin : 2026-06-03 19:30:00

Date(s) :

2026-05-22

La peinture agit comme une conscience, le motif flower modular et rayures n'en font qu'assurer la circulation, la conversion des formes

La peinture agit comme une conscience, le motif flower modular et rayures n'en font qu'assurer la circulation, la conversion des formes. La surface du tableau les réunit dans une temporalité permanente

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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 10 01 15

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English :

Painting acts as a consciousness, the flower modular motif and stripes only ensure the circulation, the conversion of forms

L’événement Exposition Flowers Modular Saint-Céré a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Dordogne