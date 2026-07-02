Exposition fond photographique MAP GALERIE, Ville d’Ascain, Ascain

Informations pratiques

Exposition fond photographique MAP GALERIE 4 – 6 décembre Ville d’Ascain Pyrénées-Atlantiques

Gratuit, visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T09:00:00+01:00 – 2026-12-04T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T09:00:00+01:00 – 2026-12-06T17:00:00+01:00

EXPOSITION DU FOND PHOTOGRAPHIQUE DE LA MAP GALERIE

– Galerie et Librairie Photographique –

Le Salon du Livre-Photo d’Ascain est heureux d’accueillir la MAP GALERIE, galerie et librairie photographique installée à Bordeaux, invitée à présenter une sélection d’œuvres et de livres photographiques durant toute la durée de l’événement.

À travers cette invitation, le salon souhaite mettre en lumière le rôle essentiel des galeries-librairies dans la visibilité des artistes-auteurs et la circulation de la photographie contemporaine.

MAP GALERIE – Un lieu d’images engagées et de regards sensibles à Bordeaux.

Sergio Corona, photographe et journaliste italien, est le fondateur, propriétaire et directeur artistique de la MAP Galerie, un espace indépendant dédié à la photographie documentaire et humaniste.

Le nom MAP est porteur d’un double sens : en anglais, MAP signifie carte, en écho aux reportages réalisés aux quatre coins du monde par les artistes exposés.

En français, MAP est l’acronyme de Manipuler Avec Précaution. Un hommage à l’être humain, au cœur de chaque exposition, envisagé comme profondément fragile, digne d’attention et de respect.

Depuis son ouverture en juin 2022, la galerie s’est peu à peu imposée comme un lieu alternatif, exigeant et bienveillant, niché au premier étage d’un immeuble au charme discret à Bordeaux.

La galerie accueille des autrices et auteurs contemporains qui explorent, par l’image, les complexités du monde actuel. La programmation donne à voir des travaux qui relèvent du photojournalisme, du reportage, de la photographie sociale ou de la photographie documentaire engagée.

Chaque exposition y est pensée comme une cartographie sensible, une traversée visuelle d’un territoire, d’une mémoire, d’un combat ou d’une histoire méconnue. La galerie se distingue par sa démarche éthique : les récits photographiques présentés sont toujours portés par une volonté de transmission, de témoignage, voire de réparation.

La MAP Galerie, c’est aussi un lieu de rencontre et de réflexion : des vernissages, des ateliers, des projections ou des conférences sont régulièrement proposés, dans un esprit de dialogue entre artistes, publics et professionnels de l’image, de la culture ou de l’édition.

Ville d’Ascain Place Berria Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0673565493 http://www.festives.net https://www.facebook.com/lescheminsdelaphotographie/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/cheminsphoto/ Au cœur du village typique d’Ascain, au Pays Basque, la place Berria abrite une fois par an un évènement fort : Le Salon du Livre-Photo. Un rendez-vous unique en Nouvelle-Aquitaine pour les acteurs de l’édition et des Arts-visuels, ouvert gratuitement à tous les publics. Accès facile :

• Gare SNCF Saint-Jean-de-Luz à 5 km , axe Paris-Hendaye –> Correspondances possibles depuis : Bordeaux, Bayonne, Biarritz, Hendaye, Paris

• Bus direct (ligne 45 – réseau Txik Txak)

• Aéroport Biarritz à 20 min

• Parkings gratuits dans le village

EXPOSITION DU FOND PHOTOGRAPHIQUE DE LA MAP GALERIE

©MapGalerie