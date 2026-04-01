Exposition Fragments de Raphaël Thierry à L’Isle de Leos Hôtel L’Isle de Leos L’Isle-sur-la-Sorgue

L’Isle-sur-la-Sorgue

Exposition Fragments de Raphaël Thierry à L’Isle de Leos

Hôtel L’Isle de Leos 1 porte de bouigas L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-10-23

Dans l’exposition Fragments , une partie du travail de Raphaël Thierry se dévoile, des fusains empreints de lumière, des visages capturés dans la couleur, des lignes d’horizon qui vacillent entre rêve et réel.

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Hôtel L’Isle de Leos 1 porte de bouigas L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 07 79 81 contact@4rtgallery.com

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English :

The Fragments exhibition reveals some of Raphaël Thierry?s work: charcoals imbued with light, faces captured in color, horizon lines that vacillate between dream and reality.

L’événement Exposition Fragments de Raphaël Thierry à L’Isle de Leos L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2025-10-23 par Isle sur la Sorgue Tourisme