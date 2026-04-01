Exposition Fragments de Raphaël Thierry à L’Isle de Leos Hôtel L’Isle de Leos L’Isle-sur-la-Sorgue
Exposition Fragments de Raphaël Thierry à L’Isle de Leos Hôtel L’Isle de Leos L’Isle-sur-la-Sorgue vendredi 23 octobre 2026.
L’Isle-sur-la-Sorgue
Exposition Fragments de Raphaël Thierry à L’Isle de Leos
Hôtel L’Isle de Leos 1 porte de bouigas L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-10-23
Dans l’exposition Fragments , une partie du travail de Raphaël Thierry se dévoile, des fusains empreints de lumière, des visages capturés dans la couleur, des lignes d’horizon qui vacillent entre rêve et réel.
.
Hôtel L’Isle de Leos 1 porte de bouigas L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 07 79 81 contact@4rtgallery.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Fragments exhibition reveals some of Raphaël Thierry?s work: charcoals imbued with light, faces captured in color, horizon lines that vacillate between dream and reality.
L’événement Exposition Fragments de Raphaël Thierry à L’Isle de Leos L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2025-10-23 par Isle sur la Sorgue Tourisme