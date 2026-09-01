Exposition Franck Barret au Musée du Pays Foyen art brut Musée du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Pays Foyen · Sainte-Foy-la-Grande
Informations pratiques
Sainte-Foy-la-Grande
Exposition Franck Barret au Musée du Pays Foyen art brut
Musée du Pays Foyen 142 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À la découverte de l’œuvre de Franc Barret Art brut en argile
Plongez dans l’univers singulier de Franc Barret, artiste autodidacte s’inscrivant dans le courant de l’art brut.
Son travail se distingue par des sculptures en argile grandeur nature, représentant des personnages et événements marquants, parfois inspirés de la mémoire collective, parfois issus de son imaginaire.
À travers cette présentation, découvrez une œuvre puissante et touchante, à la frontière entre art populaire et expression personnelle.
Le samedi 19 Septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h. .
Musée du Pays Foyen 142 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 70 35 34
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English : Exposition Franck Barret au Musée du Pays Foyen art brut
L’événement Exposition Franck Barret au Musée du Pays Foyen art brut Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-08-18 par OT du Pays Foyen
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