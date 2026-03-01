Exposition François Halard Ne rien jeter, 33 ans après Gallifet Aix-en-Provence

Exposition François Halard Ne rien jeter, 33 ans après

Du 06/03 au 17/05/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 18h. Gallifet 52 Rue Cardinale Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Vendredi 2026-03-06 12:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

2026-03-06

Gallifet invite François Halard pour une exposition inédite de plus d’une centaine de photographies dont certaines sont présentées au public pour la première fois.

Établi entre Paris, le sud de la France et la Grèce, il développe une œuvre inspirée par l’histoire et la mémoire de ces lieux qui, à travers le monde et la Méditerranée en particulier — nourrissent les passions communes de nos vies passées, présentes et à venir.



Les paysages de Grèce ou d’Italie succèdent aux ateliers des grands artistes de la modernité, aux jardins de Giverny où à l’intérieur d’une maison arlésienne, embarqués dans une quête éperdue de la beauté que l’artiste orchestre avec une poésie inouïe.



Visite guidée tous les mercredis, de 16h à 17h. .

Gallifet 52 Rue Cardinale Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 84 08 37 contact@gallifet.com

English :

Gallifet invites François Halard for an original exhibition of over a hundred photographs, some of which are being shown to the public for the first time.

