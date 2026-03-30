Informations pratiques

Niederlauterbach

Exposition fruitière

Niederlauterbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 11:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

An diesem Tag erwartet Sie eine große Auswahl an Obst. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Apfel- und Birnensorten zu probieren, Obstbäume und Ziersträucher zu bestellen, sich von den Betreuern und Gärtnern beraten zu lassen und Obst, Honig sowie Apfelsaft zu kaufen.

Den ganzen Tag über gibt es vor Ort kleine Snacks, ab 16 Uhr Flammkuchen.

Lors de cette journée vous trouverez une grande variété de fruits. Vous aurez la possibilité de déguster les diverses variétés de pommes et poires, de commander des arbres fruitiers et des arbustes d’ornements, de prendre des conseils auprès des moniteurs et pépiniéristes mais également une vente de fruits, de miel et de jus de pommes.

Petite restauration sur place toute la journée, tartes flambées à partir de 16h. .

Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 36 88

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English :

An diesem Tag erwartet Sie eine große Auswahl an Obst. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Apfel- und Birnensorten zu probieren, Obstbäume und Ziersträucher zu bestellen, sich von den Betreuern und Gärtnern beraten zu lassen und Obst, Honig sowie Apfelsaft zu kaufen.

Den ganzen Tag über gibt es vor Ort kleine Snacks, ab 16 Uhr Flammkuchen.

L’événement Exposition fruitière Niederlauterbach a été mis à jour le 2026-03-30 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg