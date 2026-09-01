Oktoberfest à la Brasserie Niederlauterbach
vendredi 18 septembre 2026 · Niederlauterbach
Informations pratiques
Niederlauterbach
Oktoberfest à la Brasserie
Niederlauterbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Sortez vos dirndls et vos Lederhose place à une soirée endiablée ! Marcel & David Die Zwei Kirchberger vous emmènent au cœur de la Bavière dans une ambiance festive et avec une énergie communicative. Réservation obligatoire.
Sortez vos »Dirndl et vos Ledehose » c’est partis pour une soirée de folies. Marcel & David Die 2 Kirchberger vous feront voyager au cœur de la Bavière avec une ambiance festive et une énergie communicative. Réservation obligatoire. .
Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 58 14 30 laurent@brasserie-du-garcon-pointu.fr
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English :
Break out your %AB dirndls and %BB Lederhosen: get ready for a wild night! Marcel & David—Die Zwei Kirchberger—will transport you to the heart of Bavaria with a festive atmosphere and infectious energy. Reservations required.
L’événement Oktoberfest à la Brasserie Niederlauterbach a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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