Exposition Gabrielle d’Estrées, Église de Cœuvres, Cœuvres-et-Valsery

Informations pratiques

Exposition Gabrielle d’Estrées 19 et 20 septembre Église de Cœuvres Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la vie de Gabrielle d’Estrées, favorite du Roi Henri IV

Église de Cœuvres Ruelle du Pavé, 02600 Cœuvres-et-Valsery, France Cœuvres-et-Valsery 02600 Aisne Hauts-de-France https://paroissevicsuraisne.blogspot.com De cette église des XIIe, XIIIe et XVIe siècles, il ne subsistait plus après la Première Guerre mondiale que la base du chœur et du clocher et une partie des deux nef accolées.

Venez découvrir la vie de Gabrielle d’Estrées, favorite du Roi Henri IV

©