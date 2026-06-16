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Exposition Galerie Agapé Hub Transition Agapé Hub Dinard

Exposition Galerie Agapé Hub Transition Agapé Hub Dinard samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Agapé Hub

Adresse : 21 Boulevard Féart

Ville : 35800 Dinard

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Tarif :

Dinard

Exposition Galerie Agapé Hub Transition

Agapé Hub 21 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-07-04

Exposition Transition à la galerie Agapé Hub.

Peinture, vitrail, sculpture etc.

6 artistes exceptionnels
Christine BLANDIN
KAOKO
Réjane LECHAT
Thierry LEBON
Eric MONTAUX
Jesica MUNTEANU
Pierre PITON
Servane PRUVOST
SOAGOS.

Du 04/07/2026 au 24/08/2026
Du mardi au samedi de 11h à 19h.
Le dimanche de 14h à 18h.

Vernissage Samedi 04 juillet à 18h30.   .

Agapé Hub 21 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Exposition Galerie Agapé Hub Transition Dinard a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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