Condé-sur-Sarthe

Exposition galerie citoyenne

5 Rue des Alpes Mancelles Condé-sur-Sarthe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-02

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-06-02

Le concept de la galerie citoyenne

C’est en 2009, que l’équipe municipale a décidé de rendre la culture accessible à tous, en profitant des possibilités offertes par le hall de la mairie. La première exposition sur le Condéen Paul Vinette fut une réussite et un déclic. Au fil des vernissages, la notion de galerie citoyenne s’est imposée.

Ainsi, au gré des expositions, la galerie citoyenne de Condé-sur-Sarthe est devenue une adresse incontournable pour les artistes amateurs à la recherche d’une mise en lumière de leurs œuvres. Elle a accueilli des artistes dans de multiples disciplines peinture, photographie, sculpture, philatélie, gravure, patrimoine, BD, couture…

La proximité de l’école permet aussi de très belles rencontres entre enseignants, petits Condéens et artistes. Évoquons aussi la section Beaux-Arts de l’ASL qui propose régulièrement à des jeunes artistes d’exposer pour la première fois.

La prochaine exposition est composée d’oeuvres de Jean-Claire Lelièvre intutilée Résistance ?

A découvrir les jours et heures d’ouverture de la mairie .

5 Rue des Alpes Mancelles Condé-sur-Sarthe 61250 Orne Normandie +33 2 33 27 70 07

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English : Exposition galerie citoyenne

L’événement Exposition galerie citoyenne Condé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-13 par OT CUA ALENCON