Le Manoir de la Chapelle en lumières Manoir de la Chapelle Condé-sur-Sarthe
Le Manoir de la Chapelle en lumières Manoir de la Chapelle Condé-sur-Sarthe samedi 30 mai 2026.
Le Manoir de la Chapelle en lumières
Manoir de la Chapelle 1 rue des Alpes Mancelles Condé-sur-Sarthe Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Découvrez l’histoire du manoir de la Chapelle et déambulez dans le domaine à la découverte du patrimoine naturel autour du manoir. .
Manoir de la Chapelle 1 rue des Alpes Mancelles Condé-sur-Sarthe 61250 Orne Normandie +33 2 33 27 70 07 condesursarthe@orange.fr
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English : Le Manoir de la Chapelle en lumières
L’événement Le Manoir de la Chapelle en lumières Condé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil départemental de l’Orne