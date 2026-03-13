Le Manoir de la Chapelle en lumières Manoir de la Chapelle Condé-sur-Sarthe

Le Manoir de la Chapelle en lumières

Manoir de la Chapelle 1 rue des Alpes Mancelles Condé-sur-Sarthe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez l’histoire du manoir de la Chapelle et déambulez dans le domaine à la découverte du patrimoine naturel autour du manoir. .

Manoir de la Chapelle 1 rue des Alpes Mancelles Condé-sur-Sarthe 61250 Orne Normandie +33 2 33 27 70 07 condesursarthe@orange.fr

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English : Le Manoir de la Chapelle en lumières

L’événement Le Manoir de la Chapelle en lumières Condé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil départemental de l’Orne