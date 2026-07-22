Exposition Gipé Le Temple Venterol

Informations pratiques

Venterol

Exposition Gipé

Le Temple 25 Rue du Bout du Monde Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-01

Une belle occasion de découvrir le travail d’un artiste singulier et de profiter, tout au long de l’été, d’un nouveau rendez-vous culturel à Venterol. Nous vous attendons nombreux !

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Le Temple 25 Rue du Bout du Monde Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 49 28 28

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English :

This is a wonderful opportunity to discover the work of a unique artist and to enjoy a new cultural event in Venterol throughout the summer. We hope to see many of you there!

L’événement Exposition Gipé Venterol a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale