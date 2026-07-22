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AGENDA · Venterol

Exposition Gipé Le Temple Venterol

samedi 1 août 2026 · Le Temple · Venterol

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Le Temple
Adresse
25 Rue du Bout du Monde
Ville
26110 Venterol
Département
Drôme
Tarif

Venterol

Exposition Gipé

Le Temple 25 Rue du Bout du Monde Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-01

Une belle occasion de découvrir le travail d’un artiste singulier et de profiter, tout au long de l’été, d’un nouveau rendez-vous culturel à Venterol. Nous vous attendons nombreux !
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Le Temple 25 Rue du Bout du Monde Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 49 28 28 

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English :

This is a wonderful opportunity to discover the work of a unique artist and to enjoy a new cultural event in Venterol throughout the summer. We hope to see many of you there!

L’événement Exposition Gipé Venterol a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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