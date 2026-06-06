Exposition : « Graffitis, mémoire d’une place-forte », Poudrière de la Brèche, Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Exposition : « Graffitis, mémoire d’une place-forte » 19 et 20 septembre Poudrière de la Brèche Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

️ Exposition « Graffitis, mémoire d’une place-forte »

Plongez dans un inventaire thématique illustré et coloré des graffitis datant du XVIIᵉ au XIXᵉ siècle.

Ces inscriptions gravées dans la pierre sont autant de traces du passé, témoins silencieux des habitants, de leurs rêves, de leurs espoirs et parfois de leurs désillusions.

Une mémoire murale fascinante à découvrir, entre histoire intime et patrimoine collectif.

Poudrière de la Brèche 1 rue du port, 17320 Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Hiers-Brouage Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 80 60 http://www.brouage.fr Seul ouvrage érigé à la demande de Vauban en 1689, cette poudrière est conforme au modèle type avec tous les éléments de sécurité alors en usage. Chemise de protection, mur épais de 2m50, doubles portes, aération assurée par des barbacanes, plancher de chêne et voûtement à l’épreuve des bombes.

Découvrez «Graffitis, mémoire d’une place-forte », inventaire par thèmes illustrés et colorés des graffitis du 17è au 19è siècle, traces du passé, et mémoires des habitants

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