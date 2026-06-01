Exposition Grau-Garriga aux anciennes écuries de trélazé Trélazé
Exposition Grau-Garriga aux anciennes écuries de trélazé Trélazé vendredi 19 juin 2026.
Trélazé
Exposition Grau-Garriga aux anciennes écuries de trélazé
70 rue Ferdinand Vest Trélazé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:30:00
fin : 2026-07-08 18:30:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16
Dans le cadre du festival de Trélazé, plongez dans l’univers captivant de Josep Grau-Garriga, pionnier de la tapisserie contemporaine. .
70 rue Ferdinand Vest Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Grau-Garriga aux anciennes écuries de trélazé Trélazé a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers
À voir aussi à Trelaze (Maine-et-Loire)
- Festival de Trélazé #30 Trélazé 26 juin 2026
- Programmation Arena Loire Trélazé Trélazé 18 septembre 2026
- PATRICK BRUEL ARENA LOIRE Trelaze 12 novembre 2026
- DISNEY EN CONCERT – SUIVEZ VOS REVES ARENA LOIRE Trelaze 15 novembre 2026
- GAETAN ROUSSEL ARENA LOIRE Trelaze 19 février 2027