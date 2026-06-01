Trélazé

Exposition Grau-Garriga aux anciennes écuries de trélazé

70 rue Ferdinand Vest Trélazé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:30:00

fin : 2026-07-08 18:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16

Dans le cadre du festival de Trélazé, plongez dans l’univers captivant de Josep Grau-Garriga, pionnier de la tapisserie contemporaine. .

70 rue Ferdinand Vest Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

L’événement Exposition Grau-Garriga aux anciennes écuries de trélazé Trélazé a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers