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Festival de Trélazé #30 Trélazé

Festival de Trélazé #30 Trélazé vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Parc du Vissoir ou Arena Loire

Ville : 49800 Trélazé

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Trélazé

Festival de Trélazé #30

Parc du Vissoir ou Arena Loire Trélazé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-17

Le Festival de Trélazé est un rendez-vous incontournable du Grand Ouest ! Rendez-vous le 21 juin 2025 pour l’ouverture de la 29e édition !   .

Parc du Vissoir ou Arena Loire Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 74 74  contact@mairie-trelaze.fr

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English :

L’événement Festival de Trélazé #30 Trélazé a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers

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