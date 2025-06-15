Trélazé

Festival de Trélazé #30

Parc du Vissoir ou Arena Loire Trélazé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-17

Le Festival de Trélazé est un rendez-vous incontournable du Grand Ouest ! Rendez-vous le 21 juin 2025 pour l’ouverture de la 29e édition ! .

Parc du Vissoir ou Arena Loire Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 74 74 contact@mairie-trelaze.fr

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English :

L’événement Festival de Trélazé #30 Trélazé a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers