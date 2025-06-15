Visite Découverte de l’histoire de l’ardoise de Trélazé Parking des ardoisières de Trélazé (à côté du rond Trélazé

Visite Découverte de l’histoire de l’ardoise de Trélazé

Parking des ardoisières de Trélazé (à côté du rond Parking aménagé pour entrer au site Trélazé Maine-et-Loire

Début : 2025-11-16 09:15:00

fin : 2026-02-15 11:30:00

Date(s) :

2025-11-16 2025-11-30 2025-12-14 2026-01-11 2026-01-25 2026-02-15 2026-03-01 2026-03-15 2026-03-29 2026-04-12 2026-04-26 2026-05-17 2026-05-31 2026-06-12 2026-06-28

Partez à la découverte du parc des ardoisières de Trélazé pendant 2 heures découvrez son histoire avec l’association des Amis du patrimoine de Trélazé.

Visite gratuite et sur réservation. .

Parking des ardoisières de Trélazé (à côté du rond Parking aménagé pour entrer au site Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire

