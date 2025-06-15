Visite Découverte de l’histoire de l’ardoise de Trélazé Parking des ardoisières de Trélazé (à côté du rond Trélazé
Visite Découverte de l'histoire de l'ardoise de Trélazé
dimanche 16 novembre 2025.
Parking des ardoisières de Trélazé (à côté du rond-point)
Trélazé, Maine-et-Loire
Début : 2025-11-16 09:15:00
fin : 2026-02-15 11:30:00
2025-11-16 2025-11-30 2025-12-14 2026-01-11 2026-01-25 2026-02-15 2026-03-01 2026-03-15 2026-03-29 2026-04-12 2026-04-26 2026-05-17 2026-05-31 2026-06-12 2026-06-28
Partez à la découverte du parc des ardoisières de Trélazé pendant 2 heures découvrez son histoire avec l’association des Amis du patrimoine de Trélazé.
Visite gratuite et sur réservation. .
Parking des ardoisières de Trélazé (à côté du rond Parking aménagé pour entrer au site Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 84 48 88 83 bilienpatrick30@gmail.com
