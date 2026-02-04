Exposition TRAVEL-LLLLING Anciennes écuries Trélazé
Exposition TRAVEL-LLLLING Anciennes écuries Trélazé mardi 26 mai 2026.
Exposition TRAVEL-LLLLING
Anciennes écuries 70 rue Ferdinand Vest Trélazé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-05-27 18:30:00
Date(s) :
2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Installation de lumières en mouvement, performance pour tous les publics .
Anciennes écuries 70 rue Ferdinand Vest Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 74 85 actionculturelle@mairie-trelaze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition TRAVEL-LLLLING Trélazé a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Angers