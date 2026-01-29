Spectacle CHEMINEMENT Flop Anciennes écuries Trélazé

Spectacle CHEMINEMENT Flop

Anciennes écuries 70 rue Ferdinand Vest Trélazé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Le temps d’un bivouac, un randonneur prend peu à peu conscience de l’imperceptible mouvement du monde qui l’entoure. À partir de peu, il révèle l’invisibilité des choses et nous propose une immersion dans un paysage imaginaire, nourri de ses excursions. .

Anciennes écuries 70 rue Ferdinand Vest Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 74 85 actionculturelle@mairie-trelaze.fr

L’événement Spectacle CHEMINEMENT Flop Trélazé a été mis à jour le 2026-01-29 par Destination Angers