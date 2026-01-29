Spectacle CHEMINEMENT Flop Anciennes écuries Trélazé
Spectacle CHEMINEMENT Flop Anciennes écuries Trélazé jeudi 28 mai 2026.
Spectacle CHEMINEMENT Flop
Anciennes écuries 70 rue Ferdinand Vest Trélazé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Le temps d’un bivouac, un randonneur prend peu à peu conscience de l’imperceptible mouvement du monde qui l’entoure. À partir de peu, il révèle l’invisibilité des choses et nous propose une immersion dans un paysage imaginaire, nourri de ses excursions. .
Anciennes écuries 70 rue Ferdinand Vest Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 74 85 actionculturelle@mairie-trelaze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle CHEMINEMENT Flop Trélazé a été mis à jour le 2026-01-29 par Destination Angers