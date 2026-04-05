AGENDA · Plounévez-Lochrist
Exposition Guillaume Le Quément Centre Socio-culturel Plounévez-Lochrist
jeudi 2 juillet 2026 · Centre Socio-culturel · Plounévez-Lochrist
Informations pratiques
Plounévez-Lochrist
Exposition Guillaume Le Quément
Centre Socio-culturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-02
Sculptures et peintures.
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. .
Centre Socio-culturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90
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English :
L’événement Exposition Guillaume Le Quément Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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