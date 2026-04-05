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AGENDA · Plounévez-Lochrist

Exposition Guillaume Le Quément Centre Socio-culturel Plounévez-Lochrist

jeudi 2 juillet 2026 · Centre Socio-culturel · Plounévez-Lochrist

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Centre Socio-culturel
Adresse
7 Place de la Mairie
Ville
29430 Plounévez-Lochrist
Département
Finistère
Tarif

Plounévez-Lochrist

Exposition Guillaume Le Quément

Centre Socio-culturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-02

Sculptures et peintures.
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.   .

Centre Socio-culturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90 

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English :

L’événement Exposition Guillaume Le Quément Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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