Exposition Guillaume Le Quément Centre Socio-culturel Plounévez-Lochrist

Informations pratiques

Plounévez-Lochrist

Exposition Guillaume Le Quément

Centre Socio-culturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-02

Sculptures et peintures.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. .

Centre Socio-culturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90

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English :

L’événement Exposition Guillaume Le Quément Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX