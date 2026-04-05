Exposition L’Art dans les Chapelles du Léon- 20ème édition Lochrist Plounévez-Lochrist mercredi 15 juillet 2026.

Plounévez-Lochrist

Exposition L’Art dans les Chapelles du Léon- 20ème édition

Lochrist Chapelle de Lochrist Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre des expositions estivales (art contemporain) dans les chapelles du Léon organisées par Arz E Chapelioù Bro Leon (ACBL), un guide accueille les visiteurs pour leur faire découvrir les œuvres d’un artiste et l’histoire de l’édifice.

Yvon PENNORS

D’hier et d’aujourd’hui pourrait être le titre de cette exposition qui retrace 35 ans de peintures et de collages. Et Divers et variés pourraient qualifier ce qui y figure.

N’ayant personnellement aucune tendance ou style particulier, je me laisse porter par le sujet, l’idée, l’inspiration du moment et c’est ainsi que la création s’impose et prend forme.

Tout public. Tous les jours de 14h à 18h, fermé le mardi. .

Lochrist Chapelle de Lochrist Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 30 74 90 36

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English :

L’événement Exposition L’Art dans les Chapelles du Léon- 20ème édition Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX